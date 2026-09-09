Prevé Protección Civil lluvias fuertes para el resto de la semana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que desde este miércoles y hasta el fin de semana, se prevén precipitaciones fuertes en distintas regiones del estado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Dichas condiciones se deben a la interacción de una circulación ciclónica, una vaguada, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, factores que mantienen activo el monzón mexicano sobre el noroeste del país.

Para hoy se contemplan lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en Juárez, Ascensión, Janos, Temósachic, Moris, Uruachi, Chínipas, Urique, Batopilas, Morelos y Guadalupe y Calvo. Serán de aisladas a dispersas en Ahumada, Guadalupe, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes, Madera, Chihuahua, Delicias y Ojinaga.

En Namiquipa, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc, Jiménez y Camargo se registrarán lluvias aisladas, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y posible caída de granizo.

El jueves se prevén precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en Casas Grandes, Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Chínipas. En Janos, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Guerrero, Uruachi, Bocoyna, Urique, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Cuauhtémoc y Manuel Benavides, se esperan lluvias de dispersas a moderadas con chubascos.

Asimismo, se contemplan precipitaciones de aisladas a dispersas en Ahumada, Ascensión, Chihuahua, Delicias, Camargo, Jiménez, Parral y Ojinaga. En Juárez y Guadalupe habrá lluvias aisladas, con posible actividad eléctrica.

Para el viernes se pronostican lluvias de dispersas a moderadas con chubascos en Janos, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Madera, Temósachic, Guerrero, Moris, Ocampo, Uruachi, Bocoyna, Urique, Batopilas, Morelos, Guachochi, y Guadalupe y Calvo.

En Nuevo Casas Grandes, Buenaventura, Namiquipa, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias, Camargo, Jiménez, Parral y Ojinaga, se prevén precipitaciones de aisladas a dispersas.

Los municipios de Ahumada, Guadalupe, Ascensión, El Tule, Huejotitán y Manuel Benavides tendrán lluvias aisladas, con posible actividad eléctrica, viento y granizo.