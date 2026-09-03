Toros de Tijuana derrotan a Sultanes de Monterrey y avanzan a la Serie del Rey

Lo que comenzó con un grand slam de Hernán Pérez por segunda noche consecutiva, terminó con una celebración de Campeonato del Norte para Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol. En ataques comandados por Gilberto Celestino y Hernán, Toros venció por 10-1 a Sultanes de Monterrey para conquistar la Final del Norte y regresar a la Serie del Rey por cuarta ocasión en la historia de la organización tijuanense.

Hernán Pérez volvió a escribir la misma historia de la noche anterior. Con dos outs en la pizarra y las bases repletas, el venezolano encontró la serpentina de Manny Bañuelos y por segunda noche consecutiva castigó la bola para un panorámico grand slam que puso a Toros al frente 4-0 en la apertura del primer episodio.

En el cierre de la primera entrada, Toros intercambió una carrera por un out cuando Harold Ramírez bateó una rola a la intermedia que permitió anotar a Gustavo Núñez para poner a Sultanes en la pizarra 4-1.

Toros recuperó la rayita en el segundo capítulo cuando Gilberto Celestino se embasó en una jugada de selección y Jonathan Guzmán llegó a la registradora para poner la pizarra 5-1.

Desde entonces, el pitcheo de ambas novenas se encargó de colgar el cero durante tres entradas consecutivas, hasta que Toros volvió a encontrar el camino hacia el plato en el sexto rollo. Celestino se convirtió nuevamente en el protagonista y conectó un sencillo que partió el diamante y envió a Tomás Télis a la registradora para aumentar la ventaja tijuanense a 6-1.

Gilberto Celestino continuó con su gran ofensiva e impulsó su cuarta carrera de la noche en el octavo inning. Con un batazo que pasó por encima del patrullero central, envió a dos corredores más al pentágono y los bureles aumentaron la ventaja sobre los locales 8-1.

Con Hernán Pérez al bat y las bases llenas de Toros, un lanzamiento descontrolado del relevista Alejandro Castro permitió que Franchy Cordero llevara la novena carrera de los fronterizos al plato para poner 9-1 el encuentro.

Tomás Telis conectó una rola al cuadro en la que anotó Phillip Evans para sellar la victoria y coronarse como Campeones del Norte con pizarra final de 10-1 ante Sultanes de Monterrey y regresar a la Serie del Rey esperando rival.

Adonis Medina abrió por Toros de Tijuana y trabajó cinco episodios de cuatro imparables y una sola anotación, además de abanicar a tres bateadores.

Adbert Alzolay relevó el sexto capítulo y colgó el cero. Jonathan Aro lanzó una entrada en blanco de par de ponches. Roel Ramírez retiró en orden el octavo rollo con scone de ponches para que finalmente, Brett de Geus completara el noveno acto sellando la victoria para Tijuana.

Manny Bañuelos subió al montículo por Sultanes y permaneció cinco entradas y dos tercios en las que permitió seis carreras en siete inatrapables con cinco chocolates recetados. Oliver Ortega, Jake Higginbotham, Ronaldo Alessandro, Alejandro Castro y Juan Gámez completaron el trabajo monticular por Monterrey.