De la Espriella pone filtro a rescatistas tras sismo: acepta solo equipos de Israel, EU, Ecuador y El Salvador

Bogotá. Mientras cientos de miles colombianos damnificados claman por ayuda y apoyos para superar la crítica situación, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, confirmó que solo recibirán rescatistas de países aliados y afines ideológicamente.

“Colombia solo recibirá equipos de Israel, El Salvador, Ecuador y Estados Unidos que cumplen protocolos internacionales, son autónomos y llegan a reforzar no a sustituir la capacidad de los rescatistas colombianos”, justificó el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), David Tamayo Roldán, quien asume directamente la coordinación de equipos y recursos necesarios para solventar la crisis.

“Las restricciones de países no incluyen otro tipo de ayudas”, matizó el canciller Omar Bula, para agradecer el envío de medicamentos por parte de México y ayuda humanitaria de El Salvador.

De inmediato el líder del Pacto Histórico y ex presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X, a esta inédita decisión: “Es un error poner filtro ideológico a la ayuda internacional. La ayuda internacional es de la humanidad y por la vida y punto”.

En otro post, Petro publicó un video con la llegada al aeropuerto de los Topos Aztecas, en le que señaló: “Bien por México, con o sin permiso, la ayuda internacional de la humanidad debe llegar. Todo el pueblo colombiano a ayudar al pueblo colombiano, toda la humanidad a ayudar a Colombia”.

A propósito, un grupo de rescatistas mexicanos Los Topos Aztecas que se encontraban en La Guaira, Venezuela, por los catastróficos dos terremotos del 24 junio pasado, contaron que “vinimos a Colombia a poner toda nuestra experiencia al servicio de la gente en Cali, una de las ciudades más devastadas por el sismo”.

Tras ser cuestionado uno de los rescatistas por un periodista radial porque no pertenecían a una misión estatal, el “Topo”, molesto, cortó la comunicación: “esas preguntas no se las acepto, nosotros somos expertos y hemos estado en muchos países porque nos dedicamos a salvar vidas cuando ocurren tragedias como esta”, y colgó.

El presidente ultradeecrhista salvadoreño, “Nayib Bukele anunicó en X: “Ya despegó rumbo a Colombia el segundo avión con 50 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto”.

Con este nuevo vuelo, el Estado salvadoreño completa su compromiso del envío de 100 toneladas de ayuda humanitaria.

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, confirmó que su gobierno prepara ayuda financiera y humanitaria para Colombia tras el terremoto. “Puedo decir que este es un monto importante”, señaló para agregar que se prevé otorgar ayuda financiera y asistencia humanitaria.

Por primera vez, desde ocurrido el terremoto de magnitud 7.4, el presidente el lunes pasado De La Espriella entregó una cifra oficial consolidada de personas fallecidas: 265 y cerca de cuatro mil heridos.

Otros datos que publicó De La Espriella, desde el Palacio de San Carlos, su despacho en Bogotá, es que son 496 las personas desaparecidas y 25 mil 872 familias afectadas.

Sobre las pérdidas materiales que deja el terremoto, suministró las siguientes cifras: 11 mil 347 viviendas destruidas, 53 mil 500 viviendas averiadas, 140 edificios colapsados, 1 819 centros educativos averiados, 179 centros de salud con fallas estructurales, 20 puentes vehiculares afectados y 203 vías afectadas.

Tras entregar estas cifras, De La Espriella confirmó que declaró la emergencia económica.

“He decidido hacer uso de la emergencia económica para poder enfrentar esta crisis como corresponde. La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro: una entidad que va a canalizar los apoyos nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos”, explicó el presidente ultraderechista que, con esa facultad que le da la ley, podrá gestionar recursos sin necesidad de pasar por el Congreso.

Seis departamentos -Valle del Cauca, Chocó, Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío- que sumados albergan, aproximadamente, 4 millones de colombianos siguen resistiendo a la destrucción literal de muchos de sus municipios y las ciudades grandes como Cali y Pereira, buscan con celeridad desmontar las montañas de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Las muestras de solidaridad también se multiplican. Miles llevan agua, comida y suministros a los barrios afectados, y hay largas filas frente a los centros de donación de sangre. En Cali un grupo de cineastas prestó micrófonos, luces y cámaras para identificar cualquier señal de vida. Las horas se agotan.