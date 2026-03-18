Tomará protesta nueva mesa directiva de Cocentro el 8 de abril

Liliana Aranzola, presidenta electa de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) dio a conocer un mensaje de unidad a los comerciantes asimismo destacó que su toma de protesta se realizará el próximo mes.

“Los invito a la unidad, yo considero que todos los que trabajamos en el centro necesitamos estar unidos por tener más flujo de gente y más atracciones para tener más ventas y estar unidos”, comentó.

La nueva mesa directiva tomará protesta el próximo 8 de abril en el salón 12 de octubre de la presidencia municipal, la hora está por definirse.

Cabe destacar que el comercio formal del centro, tendrá una nueva etapa en su historia al tener a su tercera presidencia femenina.