Toma alcalde Marco Bonilla protesta a integrantes del primer Cabildo de Mujeres

El alcalde Marco Bonilla tomó protesta a las integrantes del primer Cabildo de Mujeres del Municipio de Chihuahua, un espacio creado para fomentar la participación femenina en la vida pública y fortalecer el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones.

Marco Bonilla destacó que este Cabildo de Mujeres surgió como una iniciativa impulsada por la regidora Ana Lilia Orozco, a quien reconoció por promover un proyecto que hoy se convierte en una realidad para abrir más espacios de participación y diálogo.

El Alcalde resaltó que 82 mujeres del municipio respondieron a la convocatoria para formar parte de este ejercicio ciudadano, demostrando su interés por participar, reflexionar, proponer y compartir su visión sobre temas relevantes para la comunidad.

En su mensaje, el Presidente Municipal destacó la necesidad de impulsar el desarrollo económico con igualdad de oportunidades y la urgencia de garantizar condiciones laborales dignas sin que ninguna mujer tenga que renunciar a su identidad cultural para salir adelante.

Por su parte, Jessica Méndez García en representación de las integrantes del Cabildo de Mujeres, señaló que en el municipio existen mujeres emprendedoras, trabajadoras, estudiantes y madres que son ejemplo de resiliencia y determinación, aunque todavía persisten brechas que cerrar, como la violencia laboral y de género, así como barreras en el acceso a servicios de salud.

En su intervención, también expuso la realidad que enfrentan muchas madres de niñas, niños y adolescentes con neurodivergencia, quienes deben enfrentar largas listas de espera para atención especializada y dificultades laborales para atender emergencias familiares, situaciones que evidencian la necesidad de construir entornos más empáticos e incluyentes.

Finalmente, la regidora Ana Lilia Orozco destacó que la creación del Cabildo de Mujeres representa un paso importante en la lucha por la igualdad, al abrir un espacio para que las mujeres del municipio participen, se expresen y alcen la voz en la construcción de una sociedad más justa.