Rocha Moya se va; pide licencia temporal como gobernador de Sinaloa

El gobernador Rubén Rocha Moya anunció que solicitó licencia ante el Congreso de Sinaloa mientras dura la investigación en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos por presuntos nexos con “Los Chapitos”.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía transmitido en el canal de YouTube del Gobierno de Sinaloa, Rocha comunicó que se separará del cargo.

“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación”, dijo.

El argumento, dijo, es con la finalidad de “facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”.

Señaló que su separación obedece a su intención de no interferir con la investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que ue inició un proceso para revisar la solicitud de extradición a Estados Unidos por el proceso abierto en su contra por narcotráfico.

Rubén Rocha Moya fue acusado en una corte de Nueva York de operar para en el tráfico de drogas y armas, en contubernio con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Información tomada de Proceso