El trabajo del Grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, va más allá del entrenamiento y las labores operativas, pues detrás de cada binomio existe una relación de confianza que se construye mediante la convivencia y los cuidados diarios.

Actualmente, el grupo está integrado por 16 policías, cada uno acompañado de un ejemplar especializado en funciones como búsqueda de narcóticos, detección de armas, búsqueda de explosivos, y guardia y protección.

Los manejadores se encargan de alimentar, asear y cuidar a sus compañeros caninos, además de convivir y jugar con ellos, y esta cercanía les permite conocer su comportamiento, identificar sus señales y comprender sus reacciones, lo que resulta fundamental durante las intervenciones.

Un ejemplo es Laika, una pastora holandesa de cuatro años y medio que desde hace un año forma equipo con su manejadora y la confianza que han desarrollado les permite comunicarse y trabajar de manera coordinada durante sus jornadas de servicio y a la búsqueda de sustancias.

A través de estos binomios, el Gobierno Municipal, por medio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, fortalece las labores de prevención y seguridad, aprovechando las capacidades de los ejemplares caninos en beneficio de las familias de Chihuahua Capital.