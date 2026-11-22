Un saldo de dos personas lesionadas, una mujer y un adulto mayor, fue lo que dejó un aparatoso choque con volcadura, el cual ocurrió sobre el periférico de la Juventud en sentido de sur a norte, justo antes de cruzar la avenida Homero.

El accidente sucedió cuando ambos vehículos, un Peugeot 508 y un Chevrolet Matiz de color blanco colisionaron entre sí, proyecándose el vehículo Matiz contra el camellón, posteriormente lo brinca el camellón y queda volcado sobre su toldo.

Paramédicos de AR Médica, a bordo de 2 ambulancias, les brindaron las primeras atenciones a los lesionados, y los llevaron a un hospital para atención médica.