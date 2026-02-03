Todo bajo control en Cereso número 1 tras riña entre reos

El subsecretario del sistema penitenciario, Ricardo Fernández Acosta dio a conocer que tras una riña en el Cereso 1 de Aquiles Serdán entre dos integrantes de diferentes grupos criminales, se dio un control pronto para evitar un conflicto a mayores.

En este sentido el funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) comentó que se llevó a cabo un protocolo de revisión para tomar nota de los hechos y movilización, con el fin de que el hecho no se agrandará y fuera un motín.

Los hechos se llevaron a cabo en las áreas comunes número 5, fue entre dos hombres privados de la libertad de dos diferentes grupos criminales, mismos grupos de los cuales omitieron nombres por parte de la autoridad.

Cabe destacar que el hombre lesionado fue llevado a un hospital para su atención médica, actualmente se encuentra estable.