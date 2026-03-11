“Toda nuestra disposición para trabajar con el nuevo Auditor Superior Federal”, dice el Auditor Superior del Estado

El Auditor Superior del Estado, Héctor Acosta Félix destacó que el nuevo Auditor Superior de la Federación, nombrado ayer por el Poder Legislativo, haya recibido el apoyo de todos los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.

Ante la elección de Aureliano Hernández Palacios al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Acosta Félix aseguró que llega uno de los perfiles más preparados para ocupar el cargo, e informó que junto con los titulares de los diferentes organismos de fiscalización estatal acordaron solicitar cuanto antes una reunión para reactivar la coordinación entre el ente federal y las entidades locales que socavó el Auditor saliente, David Colmenares.

“Es una nueva etapa que esperemos que supere el paréntesis que hubo durante estos ocho años del Auditor Colmenares, quién hizo todo lo posible para que el sistema nacional de fiscalización nunca operara en los hechos”, enfatizó Acosta Félix.

“La era Colmenares, afortunadamente ha concluido, etapa que se caracterizó por una visión más política de técnica al frente de la ASF”, puntualizó.

El Auditor Estatal señaló que Aureliano Hernández, además de llegar con el apoyo de las fuerzas políticas del Congreso, también lo hace con una amplia disposición de los auditores estatales para que en conjunto puedan dar mejores resultados en materia de fiscalización.