Tiempos electorales definirán salida de aspirantes, lo primero es dar resultados

La gobernadora María Eugenia Campos Galván indicó que no tiene previsto realizar cambios en su Gabinete, sin embargo, por los tiempos políticos podría haber algunas salidas de quienes aspiran a una candidatura.

“Ya dependerá justamente de la Ley Electoral y del propio partido el saber los tiempos para que los secretarios que están pretendiendo tener una candidatura nos dejen”.

Maru Campos reconoció que hay quienes se encuentran concentrados en sus cargos como quienes han tenido distracciones, sin embargo, aseguró que todas las personas que aspiran a una candidatura tienen como primera responsabilidad el presentar resultados.

“El principal indicador para saber que pueden ser buenos candidatos y sobre todo, buenos gobernantes es tener resultados ahorita”.