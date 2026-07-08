Mujer resulta lesionada tras choque contra un árbol en la avenida Politécnico Nacional

Una mujer resultó lesionada luego de un accidente vial registrado en el cruce de la avenida Politécnico Nacional y Albino Mireles. La conductora de un Ford Fiesta, de modelo atrasado, circulaba en sentido de norte a sur sobre la Politécnico Nacional y se disponía a dar vuelta a la derecha hacia la calle Albino Mireles.

De acuerdo con los primeros reportes, en ese momento fue impactada por alcance por el conductor de una pick up GMC Sierra, lo que provocó que el vehículo compacto saliera proyectado y terminara estrellándose contra un árbol ubicado a un costado de la vialidad.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Vial y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria a la conductora lesionada y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente.