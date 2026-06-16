Del VAR a tu sala: la tecnología diseñada para el Mundial que puedes comprar

Las marcas de tecnología están llevando a las salas de los aficionados herramientas desarrolladas para el Mundial con el fin de convertir el torneo en su vitrina de ventas.

El futbol es un deporte de detalles, desde el ángulo de un pase, la posición de un pie, la trayectoria de un balón que cruza la línea antes de que el ojo humano pueda confirmarlo. En la Copa del Mundo 2026, esos detalles vivirán en el chip de un procesador, en la frecuencia de actualización de un panel y en los algoritmos que analizan imagen a imagen lo que ocurre dentro de la cancha.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fexpansion.mx%2Ftecnologia%2F2026%2F06%2F16%2Fver-mundial-2026-como-estar-estadio-tecnologia-pantallas&type=manual&id=DhoTeXWqlEglwt1VZ2SL&storeId=DGg74FViziXAgGH4O5aj&terrificUserId=019ed2de-367b-76b1-8cbf-ded72995f9c6

El sitio Mundialendatos.com , un observatorio de análisis sobre el Mundial de fútbol 2026 en México, prevé que el 73% de los televidentes mexicanos vea la justa deportiva desde su casa, solo 22% planea asistir a algún partido. Bajo esta premisa, empresas como Samsung y Hisense, entre otras, desarrollaron tecnología para aprovechar la justa deportiva como una vitrina de ventas para ese sector que verá los partidos a la distancia.

Para la industria de la electrónica de consumo, el torneo llega en un momento de expansión, la firma internacional de investigación de mercado y consultoría estratégica, IMARC Group, refiere que el tamaño del mercado de televisores en México alcanzó los 5,200 millones de dólares en 2025 y proyecta que llegue a 10,700 millones para 2034. En el primer trimestre de 2026, los envíos globales de televisores crecieron 6% anual hasta 50.3 millones de unidades, según la consultora Omdia , que señala que los fabricantes y minoristas incrementaron inventarios anticipando la demanda mundialista. Latinoamérica registró un crecimiento de 12% en envíos en ese período, y Norteamérica, de 11%.

“El mercado chino lidera la adopción de televisores LED RGB, pero esto se debe principalmente a la temprana introducción de modelos de TCL y Hisense, antes que en otras regiones del mundo”, afirmó Matthew Rubin, director de investigación de televisores en Omdia. “Con la presentación de muchos más modelos antes del Mundial, se espera que el volumen de envíos de esta tecnología aumente rápidamente”.

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El VAR también tiene marca

Hisense, patrocinador oficial de la FIFA desde 2016, no se conformó con aparecer en los paneles perimetrales de los estadios. Para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025, torneo que funciona como preámbulo y laboratorio del Mundial, se convirtió en el proveedor exclusivo de las pantallas utilizadas en la sala del Árbitro Asistente de Vídeo (VAR) del Centro Internacional de Transmisión.

Fue la primera vez en la historia que la FIFA otorgó en exclusiva a un socio los derechos de marca sobre los monitores del VAR, una distinción que la empresa no tardó en capitalizar comercialmente.

La tecnología detrás de esas pantallas es RGB MiniLED, una configuración que combina subpíxeles rojo, verde y azul independientes para lograr una reproducción del color más precisa y un control granular de la luminosidad. En la sala del VAR, los árbitros analizan jugadas en fracciones de segundo bajo condiciones de iluminación controlada, y cualquier distorsión en el color o demora en la respuesta puede afectar una decisión.

Ahora, con la llegada del Mundial, esa misma tecnología ya está disponible para el consumidor final. Hisense comenzó a desplegar televisores RGB MiniLED en su catálogo premium, una línea con la que busca diferenciarse en un mercado cada vez más competido con marcas como Samsung, LG y TCL.

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Para el consumidor que compra un televisor de este tipo, el control granular de la luminosidad permite que cada zona del panel se gestione de forma independiente, de modo que, en un juego nocturno por ejemplo, el césped iluminado y el área oscura al fondo del arco aparecen con igual nitidez en el mismo fotograma.

Lo mismo aplica para los colores de los uniformes en una cancha abarrotada, donde un panel de gama media fusiona tonos similares, el RGB MiniLED tiene la capacidad distinguir el rojo del jersey del delantero del rojo de la publicidad en la valla del fondo.

La promesa es llevar a las salas de los aficionados una experiencia visual más cercana a la que utilizan los equipos de producción y arbitraje del futbol profesional. Desde la perspectiva del usuario, el beneficio concreto es ver los cambios de ritmo en el juego con mayor fidelidad cromática y sin los halos de luz que afectan a otras tecnologías de panel en escenas de alto contraste.

De acuerdo con Omdia, si bien los televisores RGB representaron solo una pequeña proporción de las unidades vendidas en el primer trimestre de 2026, con apenas 39,400 unidades, se prevé que esta tecnología desempeñe un papel cada vez más importante a lo largo de 2026 y en los años venideros.

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La IA que sigue al balón

Ivette Gutiérrez, directora de gestión de productos de Samsung Electronics México, explica que parte de la tecnología que la empresa lanza este año ya estaba en desarrollo, pero se calibró deliberadamente para estrenarse antes del torneo.

“Nos quisimos esperar a lanzar previo al mundial para que los usuarios tengan la mejor tecnología para ver estos eventos que tenemos en puerta”, señala Gutiérrez.

La función central es el modo Fútbol AI, integrado en la línea 2026 de la marca. El modo opera a través de los procesadores NQ4, NQ3 y NQ2, según el modelo, con el propósito de eliminar el “barrido de imagen” y mantener el balón nítido pese a su velocidad.

“En el futbol tienes que enfocar a todo un equipo dentro de un espacio muy grande”, describe Gutiérrez. “Jugamos con una combinación de colores que resalte dentro de la cancha lo que se tenga que resaltar.”

El ajuste, aclara, no es manual ni estético, es automático y se activa desde el momento en que el televisor detecta que se transmite un partido. La función se combina con Motion Accelerator, orientada específicamente a la fluidez del balón.

El modo Fútbol AI también permite ajustar de forma independiente el audio de los comentaristas y el sonido ambiental del estadio, una función que responde a un comportamiento real del espectador, hay quien prefiere escuchar el rugido de la cancha sin narración, y quien quiere exactamente lo contrario.

En términos de negocio, Samsung incorpora en su portafolio 2026 nueve modelos de pantallas de 98 pulgadas o más, un incremento de 125% en el segmento de gran formato respecto a los cuatro modelos que ofrecía en estas dimensiones en 2024. La empresa proyecta un crecimiento en ventas de 15% impulsado por el torneo. Para sostener esa demanda, comenzó a llenar el canal de distribución desde febrero.

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El modo deportes como estándar

LG entra al ciclo mundialista con su línea de televisores OLED evo y QNED, ambas equipadas con funciones orientadas al consumo deportivo. El Sports Mode ajusta automáticamente parámetros de imagen y sonido para optimizar la experiencia durante transmisiones en vivo, mientras que Sports Alert permite recibir notificaciones sobre partidos, resultados y momentos relevantes sin necesidad de cambiar de canal o interrumpir lo que se está viendo.

Detrás de estas funciones se encuentran los procesadores Alpha AI de la compañía, que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para analizar en tiempo real el contenido. La tecnología identifica elementos como el tipo de escena, las condiciones de iluminación y el movimiento en pantalla para modificar automáticamente el contraste, la nitidez, el color y el audio. En eventos deportivos, donde las cámaras realizan movimientos rápidos y las tomas abarcan amplias superficies de césped, estos ajustes buscan mantener la claridad de la imagen y reducir la sensación de desenfoque.

La estrategia refleja cómo la competencia en el mercado de televisores ha dejado de centrarse exclusivamente en la calidad del panel. Los fabricantes ahora buscan diferenciarse mediante software, inteligencia artificial y funciones que faciliten seguir múltiples competencias o mantenerse al tanto de resultados sin recurrir a un teléfono inteligente o una segunda pantalla.

Otro caso de este enfoque es TCL, que concentra su oferta premium en televisores MiniLED de gran formato, una categoría que incluye modelos de 98 y hasta 115 pulgadas pensados para reproducir la experiencia colectiva de ver un partido en un estadio o una fan zone.

TCL complementa estas pantallas con procesadores de IA capaces de analizar la imagen en tiempo real para mejorar el contraste, la nitidez y el manejo del movimiento, uno de los aspectos más exigentes en las transmisiones deportivas. Cuando la cámara sigue una jugada a gran velocidad o recorre todo el campo, el sistema busca reducir el desenfoque y mantener visibles los detalles de los jugadores y el balón.

Sonos quiere llevar el sonido del estadio a casa

La mayoría de los eventos deportivos se transmiten en sonido surround 5.1, con cinco canales de audio al nivel de los oídos más un canal de graves, y las emisoras colocan micrófonos estratégicamente por todo el estadio para capturar el sonido ambiental, el ruido de la multitud y los sonidos del terreno de juego. El problema es que en la barra de sonido integrada en cualquier televisor el grosor del panel suele medir menos de tres centímetros, un grosor que impide colocar bocinas que apunten en distintas direcciones con la caja de resonancia necesaria para separar las frecuencias.

Es el hueco que Sonos busca ocupar con su sistema Arc Ultra con bocinas posteriores que permite que el ruido de la multitud llegue desde atrás mientras los sonidos del terreno de juego se reproducen al frente, replicando la distribución espacial tal como fue capturada en el estadio.

Para el aficionado en casa, el sonido de las tribunas lo rodea en lugar de proyectarse desde un punto fijo frente a él. El Arc Ultra también incorpora una función de mejora de voz con inteligencia artificial que aísla la pista de los comentaristas, de modo que el audio de los narradores no compita con el ruido ambiental del partido.