Continúa pronóstico de lluvia, viento y altas temperaturas en el estado

_Llama Protección Civil a tomar precauciones ante la presencia de tolvaneras, inundaciones y/o tormentas eléctricas_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que continúa el pronóstico de lluvia, viento y valores altos de temperatura para las próximas horas en la entidad, derivado de una circulación ciclónica, inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico.

La dependencia indicó que para el miércoles 17 de junio se esperan temperaturas máximas de hasta 40 grados centígrados en Juárez, en tanto que Chihuahua alcanzará 36 grados centígrados (°C), Janos 34°C, Madera 25°C, Temósachic 27°C, Cuauhtémoc 28°C, Ojinaga 42°C, Delicias 38°C, Camargo 37°C, Jiménez 35°C, Parral 31°C, Chínipas 33°C y Guachochi 23°C.

Asimismo se prevén vientos con rachas superiores a 65 kilómetros por hora (km/h) en las zonas norte, noroeste y noreste, y lluvias de moderadas a fuertes en las zonas oeste y suroeste.

Para el jueves 18, se pronostican temperaturas que oscilarán entre los 40 grados centígrados (°C) en Ojinaga y 7 (°C) en El Vergel, Balleza.

La velocidad del viento podría superar los 65 km/h en la zona norte (Ahumada, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero), con potencial de tolvaneras en tramos carreteros de Sacramento a Juárez y de Juárez a Ascensión.

Se esperan lluvias de moderadas a puntualmente fuertes en Urique, Batopilas y Guachochi, acompañadas de posible actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Ante estas condiciones la CEPC exhorta a la población a asegurar objetos ligeros susceptibles de ser desplazados por el aire, evitar transitar cerca de estructuras endebles, reducir la velocidad en carretera ante tolvaneras y no cruzar arroyos o zonas inundadas.