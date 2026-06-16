Atropello de hombre en condición de calle provoca intensa movilización policiaca

Una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y emergencia se registró en el cruce de la avenida Silvestre Terrazas y calle 30 de Julio, luego de que se reportara a una persona lesionada por arma de fuego. Al lugar acudieron elementos policiacos y una ambulancia de la Cruz Roja para atender la emergencia.

Tras arribar al sitio, las autoridades localizaron a un hombre en condición de calle que presentaba lesiones, sin embargo, se determinó que no había sido víctima de una agresión armada. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre fue atropellado por el conductor de un vehículo Nissan Sentra de color azul.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración más completa. Las autoridades confirmaron que el reporte inicial de una persona baleada fue falso, aunque generó una importante movilización policiaca en la zona.