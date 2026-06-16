Fortalece FACH capacidades de servidores públicos de la región centro-sur en combate a la corrupción

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales en materia de prevención, detección y combate a la corrupción, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua llevó a cabo el Foro Regional Anticorrupción “Chihuahua contra la Corrupción”, en el que participaron 120 servidores públicos entre síndicos, regidores, secretarios de ayuntamiento, titulares de Órganos Internos de Control y servidores públicos de diez municipios de la región centro-sur de la entidad.

Durante el arranque de los trabajos, el Fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela Holguín, destacó que el combate a la corrupción debe entenderse como una tarea permanente que involucra no solamente la investigación y persecución de los delitos, sino también la prevención, la capacitación y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de vigilar el correcto ejercicio del servicio público.

Asimismo, reconoció la disposición y colaboración del Gobierno Municipal de Delicias para la realización de este encuentro, particularmente la visión del alcalde Jesús Valenciano García, a quien reconoció por su contribución, que también, desde el ámbito legislativo realizó en la construcción de las bases que dieron origen al Sistema Estatal Anticorrupción.

Durante el Foro, las y los asistentes manifestaron su interés en los temas expuestos y agradecieron a la Fiscalía Anticorrupción la realización de este tipo de encuentros regionales, al considerar que acercan herramientas prácticas y conocimientos especializados que fortalecen el desempeño de sus funciones y les permiten contribuir de manera más efectiva al combate a la corrupción desde sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

Valenzuela Holguín reiteró que “la participación activa de los municipios resulta fundamental para consolidar una cultura de legalidad y rendición de cuentas, por lo que la Fiscalía continuará impulsando estos foros, como espacios de capacitación, coordinación y acompañamiento institucional en distintas regiones del estado”.

Finalmente, señaló que “solamente mediante un esfuerzo conjunto y permanente entre sociedad y gobierno, será posible reducir los espacios para la impunidad y la corrupción. Trabajemos pues, con valor y convicción para poder fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas, construyendo un Chihuahua más transparente, justo y comprometido con la legalidad”