Participa GOECHI en Jornadas de Participación en primaria con población indígena

Estudiantes del plantel “Ramón López Pérez”, expresaron sus diversas opiniones para generar entornos seguros, ante autoridades de los tres órdenes de gobierno

El Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), participó en la sesión de las Jornadas de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes en Escuelas Primarias con Población Indígena, en la colonia Soledad, de la ciudad de Chihuahua.

La estrategia se llevó a estudiantes de la Escuela Primaria Ramón López Pérez, ubicada entre las calles Juan Rosales y 78ª, este lunes 15 de junio, con el objetivo de fomentar la participación de la niñez, en la construcción de entornos más seguros e integrales.

Durante la jornada, el alumnado participó en dinámicas diseñadas para expresar sus opiniones y experiencias, en los ámbitos familiar, escolar y social, que permiten visibilizar sus inquietudes y necesidades, ante las autoridades competentes.

Asistieron representantes de diversas dependencias estatales y municipales, entre ellas el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física.

También estuvieron presentes la Secretaría de Educación y Deporte, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, la Secretaría General de Gobierno, y la Dirección de Mantenimiento Urbano.

Las diferentes acciones fortalecen la colaboración interinstitucional, para atender y erradicar diversas situaciones de violencia, dentro y fuera de los centros educativos, además de promover espacios seguros, saludables y de sana convivencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan desde todos los frentes en la prevención de los delitos e impulsar la cultura de la paz y la legalidad.