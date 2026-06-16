Pablo Lyle podría salir antes de prisión; su familia confía en que obtenga una liberación anticipada

Silvia y Jorge Lyle compartieron que su hermano, Pablo, podría acceder a beneficios por buena conducta y continuar el resto de su condena bajo libertad condicional.

A más de tres años de que Pablo Lyle fuera sentenciado por homicidio involuntario en Estados Unidos, su familia vislumbra la posibilidad de que el actor pueda concluir antes de tiempo su estancia en prisión.

Silvia y Jorge Lyle compartieron que existe la posibilidad de que el actor acceda a beneficios penitenciarios derivados de su buena conducta, lo que le permitiría continuar el resto de su condena bajo libertad condicional.

Los hermanos de Pablo Lyle revelan que el actor podría obtener una liberación anticipada

Pablo Lyle fue condenado a 5 años de prisión seguidos de 8 años de libertad condicional por el delito de homicidio involuntario, luego de una pelea ocurrida el 31 de marzo de 2019 en Miami, Florida, cuando golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre cubano de 63 años que falleció días después a consecuencia de las lesiones que sufrió.

Pablo Lyle (Instagram)

Sobre la posibilidad de que el actor pueda salir antes de prisión, Silvia Lyle explicó que aún deben cumplirse diversos procedimientos legales y administrativos.

“Ese es el final de la sentencia, se cumple pronto y bueno, también hay un proceso ahí que tiene que suceder y confiando en que todo va a fluir en orden para que él pueda volver y continuar. Él ha estado haciendo un trabajo ahí y haciendo que ese tiempo cuente también”, expresó en entrevista para Ventaneando.

Pablo Lyle (Captura de pantalla)

Aunque evitó ofrecer fechas concretas, la hermana del actor dejó ver el optimismo con el que la familia enfrenta esta nueva etapa del proceso: “Ha tenido un crecimiento muy bonito”

Por su parte, Jorge Lyle aseguró que mantiene contacto frecuente con su hermano y destacó los cambios que ha observado en él durante este tiempo.

“Yo hablo con él todo el tiempo, está bien de salud. Ha tenido un crecimiento muy interesante, muy bonito y nada, Pablo sabe exactamente lo que yo pienso y siento de él. Estoy pues muy orgulloso de él a muchos niveles. Estamos confiando en que va a hacer cosas grandes saliendo”, comentó.

¿Pablo Lyle volverá a actuar?

Sobre el futuro profesional de Pablo Lyle, sus hermanos prefirieron no adelantarse y dejaron claro que será él quien tome las decisiones sobre su carrera una vez que salga libre.

Pablo Lyle (Getty Images)

“Sí, él decidirá”, respondió Silvia al ser cuestionada sobre un posible regreso a la actuación. Por su parte, Jorge agradeció el respaldo que diversas figuras del medio artístico han manifestado públicamente hacia el actor.

“Nosotros lo agradecemos siempre que ellos estén al pendiente de todo su proceso y también mostrando amor hacia él. Yo creo que Pablo es un tipazo y cosechó mucho de lo que él es para la gente. Entonces, pues él saliendo va a tener su proceso y confiamos en que va a ser algo muy bueno para él”, afirmó.

La ausencia de Pablo Lyle en el funeral de su papá

Las declaraciones de Silvia y Jorge Lyle ocurrieron en medio del duelo que enfrenta la familia tras el fallecimiento de Jorge Cristian Lyle Pérez, papá del actor, quien murió el pasado 13 de junio a los 77 años en Mazatlán, Sinaloa.

Jorge Lyle (Instagram)

Durante el funeral, los hermanos compartieron el impacto que ha representado despedirse de su padre.

“Es difícil en este momento poner en palabras lo que estamos transitando. Pero tenemos mucha gratitud en el corazón por la vida de mi papá, por el cariño de toda la gente de Mazatlán, la gente de toda la vida, como él decía, que estuvieron aquí presentes y siempre acompañando a la familia, a él, y bueno, triste la partida de un padre. No la edad, siempre es algo que cambia la vida de los hijos y de quienes lo amaban, ¿no? Pero bueno, recordando que el amor nunca va a terminarse, no tiene fin, que seguimos unidos y vamos a estar con él”, expresó Silvia.

Aunque trascendió que el fallecimiento estaría relacionado con una caída, la familia optó por enfocarse en recordar la vida del señor Jorge Lyle.

“Yo creo que esos detalles al final no tienen importancia, pero fue un proceso también natural de la misma vida, del plan de Dios y obviamente siempre estuvimos cuidándolo, viendo por él y así como él vio por nosotros, por su familia, no nada más por nosotros, por toda su familia. Él era un pilar siempre para sus hermanas, para sus amigos, un hombre muy especial”, comentó Silvia.

Jorge Lyle (Instagram)

Uno de los momentos más difíciles para la familia fue afrontar la despedida sin la presencia física de Pablo Lyle, quien desde febrero de 2023 se encuentra recluido en una prisión de Florida.

“Con muchas ganas que estuviera mi hermano también con nosotros, pero pues lo despedimos con un homenaje y se queda con nosotros de otra manera, ¿verdad?”, señaló Jorge.

Silvia recordó la estrecha relación que existía entre el actor y su papá. “Pablo, con respecto a mi papá, siempre estuvo muy unido a él y fue muy lindo como el amor entre ellos siempre estuvo ahí vivo, y bueno, él también en este proceso viviéndolo con nosotros. Él haciendo el proceso y lo que tiene que hacer ahora mientras está ahí, ya falta menos”, expresó.

Entre los asistentes a la ceremonia religiosa también se encontraba Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle y mamá de sus hijos, quien acudió para acompañar a la familia durante este difícil momento.

Mientras la familia continúa atravesando el duelo por la pérdida de su padre, mantiene también la esperanza de que el actor pueda regresar pronto a casa y comenzar una nueva etapa junto a sus seres queridos.