Impulsa Chihuahua la creación de experiencias enogastronómicas para fortalecer su oferta turística

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo y en coordinación con la Canaco Servytur Chihuahua, inauguró los Talleres de Creación de Experiencias Enogastronómicas de Chihuahua, a fin de fortalecer la oferta turística y gastronómica en la entidad.

La dependencia destina a esta iniciativa una inversión de 997 mil pesos, para capacitar a 50 participantes, entre productores y establecimientos de comida local, y posicionar al territorio estatal como un referente nacional en la producción de vino, destilados y cerveza artesanal.

El Programa de Formación en Creación de Experiencias Enogastronómicas incluye un diagnóstico personalizado para cada empresa, realizado por especialistas internacionales; también contempla talleres prácticos enfocados en mejorar las experiencias turísticas relacionadas con la gastronomía y los productos locales.

Como parte de los resultados del proyecto, se elaborará un Catálogo de Experiencias Enogastronómicas del estado de Chihuahua, como una herramienta ayudará a promover y comercializar la oferta turística de las distintas regiones.

La ceremonia de inauguración fue encabezada por el secretario de Turismo, Edibray Gómez Gallegos; el presidente de Canaco Servytur Chihuahua, Alejandro Lazzarotto; la consultora internacional de INNOTUR Consultoría e Innovación, Lucero Arana; la directora general de Canaco Chihuahua, Karen García, entre otros.

También asistieron los alcaldes de los Pueblos Mágicos de Casas Grandes y Guachochi, Roberto Lucero Galaz y José Miguel Yáñez Ronquillo, respectivamente.

Durante la novena edición de México Selection, productores chihuahuenses obtuvieron 32 medallas en las categorías de vino, destilados y cerveza artesanal, resultado que confirma la calidad y competitividad de estos productos en los mercados nacional e internacional.