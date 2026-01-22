Tesla ha puesto fecha al primer aterrizaje del Full Self-Driving en España: así puedes apuntarte a las demostraciones públicas

Durante años, el Full Self-Driving de Tesla ha sido una promesa que avanzaba a distintas velocidades según el país y el marco regulatorio. En Europa, ese futuro siempre ha parecido un poco más lejano, pero ahora empieza a tomar forma con decisiones concretas. Tesla no habla aún de un despliegue completo, pero sí de algo tangible: permitir que el público vea el sistema en acción en España, mientras la compañía mantiene su previsión de lanzar la función en Europa a principios de 2026.

Cuenta atrás para probar FSD en España. Lo que Tesla ha puesto sobre la mesa es una experiencia pública y acotada, pensada para mostrar el sistema tal y como funciona hoy. A partir del 26 de enero, los clientes en España podrán ver el Full Self-Driving (Supervised) en acción a través de pruebas organizadas en tiendas seleccionadas de la marca. La compañía ha confirmado que estas demostraciones se llevarán a cabo en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, y que las sesiones ya pueden reservarse a través de este enlace de su página web. Cabe señalar que no se trata de una activación general del sistema, sino de una oportunidad para observarlo en condiciones controladas.

Pulsa para abrir la página de registro de Tesla

Por qué ahora. El anuncio de las demostraciones no llega aislado, sino en un momento en el que el encaje regulatorio empieza a mostrar señales de avance. En España, la Dirección General de Tráfico autorizó a finales de 2025 pruebas en carreteras públicas con 19 vehículos equipados con FSD, una fase orientada a recopilar datos y adaptar el sistema al tráfico europeo. A ese trabajo previo se suma el contexto continental, con demostraciones ya realizadas en países como Francia, Italia o Alemania.

Otra promesa de Elon Musk. Desde Davos, Elon Musk dijo hoy que la compañía espera obtener aprobaciones para el FSD supervisado en Europa “el mes que viene”. Y aquí entra en escena Países Bajos: la autoridad neerlandesa RDW esperaba pronunciarse en febrero sobre el software, y Tesla ha defendido que ese visto bueno podría facilitar el reconocimiento en otros países de la UE antes de una aprobación formal a escala europea.

Una ayuda avanzada, no conducción autónoma. Pese a su denominación comercial, el Full Self-Driving (Supervised) no convierte al coche en un vehículo que se conduzca solo. En la documentación que Tesla distribuye sobre el sistema, la compañía insiste en que requiere supervisión activa del conductor y que no convierte al vehículo en autónomo. Dicho de otro modo, el sistema puede asumir tareas de conducción, pero no sustituye al conductor, y la responsabilidad legal durante su uso no se delega en el coche.

Qué puede hacer FSD. En su estado actual, el Full Self-Driving (Supervised) actúa como un asistente avanzado capaz de realizar múltiples maniobras de conducción por cuenta propia. Según Tesla, el sistema puede seguir rutas hasta un destino, circular por calles urbanas, autopistas y carreteras residenciales, gestionar intersecciones y rotondas, y controlar de forma automática la dirección, la aceleración y el frenado. La compañía también menciona cambios de carril, giros y entradas y salidas de autopista, además de funciones vinculadas al aparcamiento, siempre con el conductor atento y preparado para intervenir en cualquier momento.

Tesla destaca la seguridad. En su comunicación, Tesla acompaña estas demostraciones con cifras de uso y afirmaciones de seguridad. Por un lado, sostiene que los propietarios de Tesla han recorrido más de 11.000 millones de kilómetros en todo el mundo con el Full Self-Driving (Supervised) activado. Por otro, asegura que, cuando está activado y se utiliza con supervisión activa del conductor, el sistema “reduce hasta siete veces” el riesgo de colisiones graves, una afirmación que la propia compañía presenta con notas y condiciones de comparación.

El último reto pendiente. En cualquier caso, el principal condicionante para un despliegue más amplio en Europa sigue siendo el mismo: la aprobación regulatoria, que Tesla reconoce como requisito previo. Por eso estas pruebas en tiendas encajan mejor como una demostración controlada y un termómetro de lo que está por venir que como una llegada definitiva.