El cantante francés Patrick Bruel enfrenta una nueva denuncia por tentativa de violación

Patrick Bruel, uno de los cantantes y actores más populares de Francia y que ya ha sido imputado por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso sexual, afronta una nueva denuncia por tentativa de violación, anunció este miércoles la abogada de varias denunciantes.

Esta nueva denuncia fue presentada “este verano” por una mujer que era “muy joven, recién cumplida la mayoría de edad” cuando ocurrieron los hechos, explicó en la emisora de radio France Inter la abogada, Myriam Guedj-Benayoun.

Según su relato, la joven fue invitada a una fiesta en la que se quedó a solas con Bruel, momento en el que asegura haber sufrido el intento de violación.

Esta denuncia se refiere a hechos que, en principio, están prescritos. Sin embargo, Guedj-Benayoun sostiene que la prescripción podría no aplicarse si los jueces consideran que forma parte de una serie de delitos sexuales relacionados entre sí.

La abogada también anunció que en septiembre entregará a los jueces varios testimonios más de mujeres que no desean presentar denuncia, pero que aseguran haber sufrido principalmente intentos de violación.

Más de 30 denuncias

Bruel, de 67 años, ha sido objeto ya de 31 denuncias por delitos sexuales de distinta índole, según la letrada.

Está formalmente imputado por cuatro hechos: una violación en Neuilly-sur-Seine en 2008, una tentativa de violación en Bruselas en 2010, una agresión sexual y acoso sexual en Perpiñán en 2019 y otro caso de acoso sexual en Ajaccio, también en 2019.

Además está bajo investigación judicial en otros cuatro expedientes como testigo asistido, una figura del procedimiento penal francés que se aplica a una persona sobre la que existen elementos que justifican su implicación, pero sin llegar a la imputación formal. El cantante niega todas las acusaciones.

Medidas cautelares rebajadas

La polémica ha aumentado en los últimos días tras saberse que los jueces habían aligerado el pasado 21 de julio las medidas cautelares impuestas al cantante un mes antes, entre ellas, la prohibición de salir de Francia.

La noticia la desveló el medio de investigación Mediapart, después de que varios veraneantes aseguraran haber visto a Bruel en el extranjero. Abogados de las denunciantes han calificado esta decisión de “inaceptable” y “difícilmente comprensible” para las partes civiles.

Bruel sigue teniendo prohibido, dentro del control judicial, contactar con las denunciantes, acudir a salones de masaje y está obligado a seguir un tratamiento psicológico, además de haber depositado una fianza de 500 mil euros.

Patrick Bruel es una figura de enorme popularidad en Francia. En los años ochenta se convirtió en uno de los grandes ídolos de la canción francesa, hasta el punto de hablarse de “bruelmanía”, un fenómeno de masas que movilizó a miles de admiradores, especialmente adolescentes. Su popularidad se extendió también al cine, el teatro y la televisión, convirtiéndose en un rostro familiar para varias generaciones.