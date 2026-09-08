Tenemos un Poder Judicial “mucho mejor del que había”, dice Sheinbaum antes de asistir a informe de Hugo Aguilar

El presidente ministro Hugo Aguilar Ortiz rinde su informe al frente de la SCJN en el evento “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”, a la que asiste la presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes del máximo tribunal, del Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del TEPJF, realizado en el Área de Murales del edificio sede de la SCJN, en la Ciudad de México, el 7 de septiembre del 2026. Foto Roberto García Ortiz

Ciudad de México. “Hoy tenemos un Poder Judicial mucho mejor que el que había”, con menos corrupción y con mayor capacidad de los jueces, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, previo a su asistencia al informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz.

Al ser cuestionada en la conferencia matutina sobre la actuación de la Corte en este primer año de gestión, con ministros que fueron elegidos mediante el voto popular, la mandataria federal adelantó que mañana martes abordarán con detalle los cambios que ha habido en este tema, desde que tienen un salario menor, hasta la disminución de fallos que favorecían a empresarios.

Comentó que antes había una especie de “puerta giratoria” porque “veíamos que cometían un delito y de inmediato salían porque supuestamente no se había hecho bien su detención y ha disminuido ese fenómeno”.

Destacó que en este último año de la SCJN y de los cambios en el Poder Judicial hay “mayor capacidad de los jueces y menos corrupción”.

Acude a ceremonia por el 1er aniversario del nuevo Poder Judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional pasadas las 10 de la mañana para acudir al acto donde se conmemorará el primer año del nuevo Poder Judicial.



Desde una puerta lateral de Palacio Nacional, la Presidenta caminó tras las vallas colocadas entre ese recinto y la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta la entrada del máximo Tribunal, donde la recibió el presidente de ese órgano, ministro Hugo Aguilar.



Algunas personas se dieron cita para esperar desde minutos antes poder ver a la Presidenta.



En unos minutos el ministro presidente y los integrantes del Poder Judicial encabezarán el acto por el primer aniversario de su llegada a esos encargos después de que fueron electos por el voto popular, a raíz de las modificaciones a la ley para la conformación de ese poder.