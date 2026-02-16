Tendrá Maru Campos gira por Delicias y Meoqui para inagurar obras públicas

La gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció que esta semana tendrá una gira de trabajo por los municipios de Delicias y Meoqui para hacer entrega de diversos proyectos de obra pública.

Recordó que luego de trabajar durante 3 años en el fortalecimiento de las finanzas públicas, a la fecha comienzan a verse los resultados de los esfuerzos emprendidos desde el inicio de la administración.

“Vamos a inaugurar algunas obras por allá. Estamos cosechando lo que empezamos a sembrar hacer 3 años en Gobierno del Estado, donde no había dinero, éramos el Estado más endeudado; ya salimos de esa deuda, ya podemos decir que están saliendo obras en varios municipios del Estado y mañana les platicaré lo que hicimos en Meoqui”.