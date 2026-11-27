La Secretaría de Salud dio a conocer que al corte de la semana epidemiológica 46 (21 de noviembre) se tiene un registro de 3 casos de afectaciones a la salud asociadas a la temporada invernal, de los cuales dos corresponden a intoxicación por monóxido de carbono y uno a hipotermia.

El caso de hipotermia se registró durante la semana epidemiológica 41, en el municipio de Camargo, en un hombre de 61 años de edad, cuyo incidente ocurrió en la vía pública.

Respecto a las intoxicaciones por monóxido de carbono, durante la semana epidemiológica 46 se registraron dos casos en el municipio de Nuevo Casas Grandes, correspondientes a un hombre de 53 años y una mujer de 49 años de edad; ambos incidentes ocurrieron en el domicilio.

La dependencia agregó que hasta el corte epidemiológico referido, no se han registrado defunciones asociadas a la temporada invernal 2026-2027.