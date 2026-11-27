La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola Campos dio a conocer que se espera la contratación de jóvenes en locales del centro, se solicitarán 3 o 4 empleados por local en temporada alta.

“Pues listo, ya ahorita yo vi, bueno, en mi negocio y en muchos he visto que están poniendo letreros de solicitud y pues esperemos que cada quien cubra sus sus huecos que tiene disponibles”, comentó.

Asegura que muchos de los solicitantes son menores de edad que se encuentran en exámenes finales y van a salir de vacaciones próximamente.

“Entonces también el estudiante aprovecha mucho para tener dinero.ñ en esta temporada”, comentó.

Cabe destacar que cada tienda contratará co vacantes de tres a cuatro personas.