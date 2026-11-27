“Las mujeres son un pilar fundamental de las luchas del PRI, y son también la fuerza que sostiene a nuestro estado”, destacó el coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, tras el evento organizado por las dirigencias del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI).

Medina Aguirre explicó que “Código Mujer es un espacio para empoderar sus luchas, su capacidad de organización y de tomar el territorio. Un gusto acompañar a la diputada federal Ariana Rejón Lara dirigente nacional del ONMPRI en esta conversación con las mujeres que hacen al PRI en Chihuahua”.

Ayer, el PRI Chihuahua y el ONMPRI realizaron el taller “Codigo Mujer: liderar con IA, activar redes y movilizar el territorio”, enfocado en fortalecer el liderazgo, la participación política y las capacidades digitales de las mujeres mediante herramientas de inteligencia artificial, redes sociales y comunicación digital.

La jornada fue impulsada por Ariana Rejón Lara, presidenta nacional del ONMPRI y diputada federal, así como por la dirigente estatal de esa organización de mujeres priistas, Ivón Salazar, quienes destacaron la importancia de revisar anualmente la brecha salarial de género en las dependencias públicas para identificar posibles desigualdades laborales.