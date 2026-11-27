El alcalde René Chavira participó en la presentación del libro Logra lo que quieras en 3 pasos, de la autora María Elena Esquer, una obra que busca convertirse en una guía para quienes desean darle rumbo a sus aspiraciones y transformar sus sueños en objetivos alcanzables.

Durante el encuentro, Chavira destacó que el libro representa mucho más que una lectura, pues ofrece una estrategia para planificar la vida, establecer metas y construir un camino con acciones concretas que permitan alcanzar el éxito.

Asimismo, reconoció a María Elena Esquer por su trabajo y trayectoria, los cuales han trascendido en distintos espacios de la vida pública y privada, convirtiéndola en una referente para quienes buscan herramientas e inspiración para mejorar su entorno y desarrollo personal.

El alcalde señaló la importancia de acercar este tipo de propuestas a la sociedad, particularmente a las nuevas generaciones, al considerar que contar con objetivos claros y un plan para alcanzarlos puede marcar la diferencia en la construcción de un futuro con mayores oportunidades.