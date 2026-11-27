Un aparatoso accidente vial se registró a la altura del kilómetro 18.5 de la carretera Chihuahua-Juárez, justo después del puente del entronque de las Curvas del Perico, donde el conductor de un automóvil Nissan Sentra, de color gris, perdió el control del volante y terminó impactándose contra un tractocamión que se encontraba estacionado a un costado de la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, el automovilista circulaba en sentido de sur a norte cuando, por causas aún no precisadas, derrapó varios metros hasta terminar contra la pesada unidad. El impacto provocó importantes daños materiales en el vehículo compacto.

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que la emergencia quedó únicamente en daños materiales cuantiosos.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y se hicieron cargo de elaborar el reporte correspondiente, así como de las diligencias para deslindar responsabilidades.