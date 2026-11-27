El fiscal de Distrito Zona Centro, Daniel Terrazas Parada dio a conocer que el proyecto para ampliar la Fiscalía Centro lleva un avance del 45 por ciento y si bien, se tenía programado concluir la obra en agosto del 2027, se hará todo lo posible por terminar entre los meses de febrero y marzo.

Ayer jueves el fiscal realizó un recorrido para supervisar los avances de la obra, en compañía del secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña.

Actualmente la obra lleva un avance del 45 por ciento de lo cual, la parte más complicada era el vaciado del concreto por lo que se espera que en diciembre se concluya el acabado exterior de la obra.

Posteriormente se darán a la tarea de habilitar los espacios, instalar los equipos necesarios, acondicionar el clima, entre otras tareas necesarias para poder utilizar el inmueble como oficinas de la Fiscalía Centro.