La Subsecretaría de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) comenzó con la instalación de nuevos semáforos en la capital.

Se trata de un ejercicio de prueba para conocer la forma en que operan los semáforos y hacer los ajustes necesarios.

Los semáforos se instalaron en las avenidas Tecnológico y Juárez, una vez concluido el periodo de prueba se determinará en qué vialidades se comenzará con la primera etapa del proyecto de semaforización.

El proyecto propuesto por la iniciativa privada se contempla realizar en dos etapas, una por año, con una inversión cercana a los 400 millones de pesos para la renovación de aproximadamente 300 cruces viales.