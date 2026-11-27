El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, denunció que el régimen de Morena consumó una nueva embestida contra la libertad de los mexicanos con la publicación del acuerdo que prohíbe el uso de efectivo en gasolineras y casetas.

“Se metieron con lo sagrado y los chihuahuenses estamos al grito de guerra en defensa del efectivo. Se metieron con el salario de los trabajadores, con el pan de nuestros hijos y con el dinero que las familias se ganan con el sudor de su frente”, sentenció.

El acuerdo publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación identifica la venta de gasolinas y diésel y el cobro de peajes como actividades en las que los pagos digitales son la única forma de pago aceptada.

Francisco Sánchez denunció que esta decisión pretende someter necesidades cotidianas, como cargar combustible y utilizar carreteras de cuota, a la obligación de recurrir a medios electrónicos. Advirtió que desplazar el efectivo es castigar a quienes carecen de servicios bancarios, a las regiones que no cuentan con conectividad estable, a los trabajadores que deciden usar el efectivo para los gastos de su día a día.

“Maldita injusticia la de un gobierno que presume defender a los pobres mientras les levanta obstáculos para gastar su propio dinero. Quieren una tienda de raya: que el trabajador se rompa la espalda y que otros decidan cómo puede disponer de su salario”, expresó.

El legislador chihuahuense afirmó que promoverá la impugnación de esta medida ante la Suprema Corte y adelantó que vendrán miles de amparos para echar abajo esta medida que forma parte de la Ley Espía con la que se pretende ahora controlar de manera total el dinero de los trabajadores.