TDJ instala Órgano de Evaluación Judicial; chihuahuense Juan Carlos Zamora Tejeda encabezará la supervisión

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación formalizó la creación del Órgano de Evaluación Judicial, instancia auxiliar que tendrá a su cargo la revisión del desempeño de jueces de distrito y magistrados de circuito recientemente electos, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El acuerdo del Pleno del TDJ, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece la estructura y funcionamiento de este nuevo órgano, cuyo objetivo es dar seguimiento y evaluar el ejercicio jurisdiccional de los juzgadores federales, como parte de los mecanismos de control y fortalecimiento institucional del Poder Judicial.

Destaca que la responsabilidad de encabezar este proceso de evaluación recaerá en el magistrado de circuito federal Juan Carlos Zamora Tejeda, jurista chihuahuense con amplia trayectoria en la función jurisdiccional a nivel federal, reconocido por su experiencia técnica y conocimiento del sistema judicial.

De acuerdo con el documento oficial, la evaluación se enfocará en el desempeño de los nuevos jueces de distrito y magistrados de tribunales de circuito, sin que el alcance del Órgano de Evaluación incluya a la Suprema Corte ni al Tribunal Electoral, al tratarse de órganos del mismo nivel jerárquico dentro del Poder Judicial de la Federación.

Con la designación de Zamora Tejeda al frente de este órgano, el TDJ busca garantizar un proceso de evaluación con criterios técnicos, imparciales y especializados, que contribuya al fortalecimiento de la confianza ciudadana en la impartición de justicia federal y a la mejora continua del desempeño judicial.