Taylor Swift alcanzó un nuevo logro en su carrera al ser anunciada como integrante del Salón de la Fama de los Compositores en su primer año de elegibilidad, convirtiéndose en la mujer más joven y la segunda persona más joven de la historia en recibir esta distinción, con 36 años.

Taylor Swift se convierte en la mujer más joven en entrar al Salón de la Fama de los Compositores

La organización responsable del Salón de la Fama detalló que Swift cumple con los requisitos de elegibilidad, que exigen al menos 20 años desde el lanzamiento de la primera obra comercial del artista, en su caso el sencillo Tim McGraw de 2006.

Este reconocimiento no solo subraya el peso de Swift como intérprete, sino también como compositora influyente, autora de grandes éxitos que han marcado generaciones.

Entre las canciones destacadas para su ingreso se encuentran All Too Well, Blank Space, Anti-Hero, Love Story y The Last Great American Dynasty, obras que reflejan distintas etapas de su evolución musical.

Tylor Swift compartirá la clase de 2026 con otros nombres icónicos como Alanis Morissette, Kenny Loggins, los miembros de KISS Paul Stanley y Gene Simmons, así como los compositores Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle y Christopher “Tricky” Stewart.

La ceremonia de inducción está programada para el 11 de junio de 2026 en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York y no estará abierta al público en general, de acuerdo con la organización.

Este ingreso representa un reconocimiento más a la extensa y exitosa trayectoria de Swift, quien además ha acumulado múltiples premios y récords comerciales a lo largo de dos décadas de carrera.

Con información de Quién