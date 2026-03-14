Talento sin límites; 99 escritores chihuahuenses se registran en convocatoria PECH 2026

La alta participación confirma que Chihuahua Capital cuenta con una comunidad literaria activa y en constante crecimiento

Un total de 99 escritoras y escritores locales participaron en la convocatoria del Programa Editorial Chihuahua 2026, impulsada por el Instituto de Cultura del Municipio, para brindarles la oportunidad de publicar y difundir sus obras.

En esta edición de la convocatoria se recibieron 99 propuestas literarias, dentro de las colecciones “Soltar las amarras”, dirigida a escritores emergentes; “Historias de mi ciudad”, enfocada en temas regionales, “Con trayecto”, para autores con experiencia editorial e “Infantil y juvenil” para mayores de 10 años.

Esta acción forma parte de la visión del alcalde Marco Bonilla, quien ha instruido fortalecer los programas culturales que impulsen el talento local y promuevan el acceso a la cultura, tomando decisiones que permitan consolidar proyectos editoriales que den proyección a las y los artistas de Chihuahua Capi tal.

Con este programa, el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de generar espacios que permitan el desarrollo de las y los creadores chihuahuenses, ofreciendo plataformas que faciliten que nuevas voces encuentren oportunidades para compartir su trabajo y que autores con trayectoria sigan contribuyendo a la vida cultural de la ciudad.

Los resultados se darán a conocer próximamente a través de las redes oficiales del Instituto de Cultura del Municipio y del Gobierno Municipal.