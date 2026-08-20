Suspenden al tenista Nick Kyrgios tras dar positivo en cocaína

Nick Kyrgios, ex finalista de Wimbledon, fue suspendido de forma provisional, luego de dar positivo por un metabolito de la cocaína durante un torneo de la ATP celebrado en Mallorca, informó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés).

El tenista, de 31 años, reconoció el resultado en su cuenta de Instagram y dijo a sus seguidores: “Quería que lo supierais primero por mí”.

“Hace poco di positivo en un control antidopaje en Mallorca en cocaína. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad”, escribió.

Kyrgios entregó una muestra en el torneo ATP 250 celebrado en España el 22 de junio y, posteriormente, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) detectó benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, según se indica en el comunicado de la ITIA.

La cocaína está clasificada como estimulante y sustancia de abuso según las normas de la AMA y está prohibida en competición.