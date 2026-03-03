Surge nueva denuncia en caso Rancho “Las Luces”, imputado acumula 4 carpetas de investigación

El fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes dio a conocer que el pasado domingo se recibió otra denuncia en contra de Héctor David H. S. por el presunto delito de trata de personas, en el caso ocurrido en Rancho “Las Luces”.

Se trata de una denuncia que se declinó por la Fiscalía de Distrito Zona Occidente en donde la persona denunciante advirtió que hace dos años, su hijo identificado como Ernesto R. G., fue invitado por una persona en redes sociales para vender donas en los cruceros de la ciudad de Chihuahua y desde entonces perdió comunicación con él.

Con ello, son ya 4 carpetas de investigación en contra del imputado, siendo el primero que se dio a conocer el de dos hermanos menores de edad que, luego de trabajar alrededor de 3 meses con Héctor David, fueron invitados al Rancho “Las Luces” en donde fueron obligados a sostener relaciones sexuales con su agresor y otras personas que estaban en el lugar.

Meses después lograron escapar y refugiarse en la vivienda de un familiar; luego de recibir atención psicológica, se acercaron a la Fiscalía para interponer la denuncia.