Supervisa Sindicatura servicios municipales en colonia Ferrocarrilera

Como parte del programa Sindicatura en tu Colonia, personal de la Sindicatura Municipal realizó un recorrido por la colonia Ferrocarrilera para supervisar la calidad y funcionamiento de distintos servicios públicos municipales.

La Síndica Municipal, Olivia Franco, destacó que estas visitas permiten conocer directamente las condiciones de las colonias y verificar que los servicios públicos se estén prestando de manera adecuada.

“Con Sindicatura en tu Colonia mantenemos una supervisión directa en territorio, escuchando a las y los vecinos y revisando que los servicios municipales respondan a sus necesidades. Nuestro compromiso es vigilar que los recursos públicos se reflejen en servicios de calidad para las familias de Chihuahua”, señaló.

Durante el recorrido se verificó el servicio de recolección de basura, que se brinda de manera regular los lunes, miércoles y viernes por parte de Comercial Automotor S.A. de C.V., sin que se registraran reportes.

En materia de alumbrado público, se constató que las luminarias funcionan correctamente y cuentan con tecnología LED, también sin reportes durante la supervisión.

Respecto a seguridad pública, habitantes del sector señalaron que observan con frecuencia la presencia de unidades realizando recorridos por la colonia.

Asimismo, fueron supervisados dos espacios correspondientes a Parques y Jardines, en los cuales se detectaron observaciones. Ambos son atendidos por Constructora Pewis S.A. de C.V.

Olivia Franco reiteró que la Sindicatura continuará recorriendo las colonias de la ciudad para dar seguimiento a las condiciones de los servicios municipales y canalizar las observaciones que sean detectadas.