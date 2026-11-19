El diputado local y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Luis Villalobos, pidió a los morenistas que cuando critiquen y hablen del Revolucionario Institucional “se laven la boca”, porque el partido tricolor “construyó este país, aunque no les guste reconocerlo”.

Villalobos les recordó a los morenistas que “la soberbia no es una buena consejera, no lo decimos nosotros, lo dicen sus propios compañeros. Hace un año se quejaban del mal trabajo que estaba haciendo y las pésimas condiciones en las que estaba Ciudad Juárez, que gobierna o gobernaba quien hoy es su coordinador estatal. Yo los veo muy sobrados, pero que no se les olvide que ni las victorias ni las derrotas son para siempre”.

El legislador priista agregó que “los invitaría a que se ocupen de los problemas que ellos tienen, que no son pocos. Están divididos, no solamente en Chihuahua, en todo el país. Y como se los ha dicho nuestro presidente Alejandro Moreno, cuando vayan a hablar del PRI, lávense la boca”.

“Porque el PRI construyó este país, aunque no les guste reconocerlo. Y este país lo están destruyendo ellos todos los días desde este régimen corrupto, inepto e ineficiente y cínico de Morena”, finalizó el también coordinador de Afiliación y Registro Partidario del CEN priista.