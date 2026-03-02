Supervisa Desarrollo Humano proyecto “Aula inclusiva” en Ciudad Juárez

El Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua llevó a cabo la supervisión de la operatividad del proyecto “Aula Inclusiva” en Ciudad Juárez, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este sector de la población.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, señaló que esta propuesta obtuvo el tercer lugar en la primera edición del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”.

El funcionario comentó que el proyecto, presentado por Zulema González Aguilar, proporciona a los docentes un manual que oriente su labor con estudiantes neurodivergentes, con el propósito de fomentar espacios inclusivos dentro del ámbito educativo.

Loera destacó que se contempla dar seguimiento puntual a cada iniciativa, así como brindar el respaldo necesario a proyectos como “Aula Inclusiva” que representan un paso firme hacia una educación más equitativa, sensible y accesible para todas y todos.

La visita se realizó en las instalaciones del Centro Educativo Especializado en Neurodiversidad, ubicado en Ciudad Juárez, donde actualmente se implementa el proyecto.