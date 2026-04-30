Recupera SSPE vehículo con reporte en Juárez

Gracias a la coordinación entre los números de emergencia, las autoridades y la participación activa de la ciudadanía, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), liderada por el secretario Gilberto Loya, logró el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo en Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron el 29 de abril a las 11:30 horas, luego de que a través del sistema de emergencias 9-1-1 se recibiera un reporte ciudadano sobre un vehículo abandonado en la vía pública, en la colonia Santa Rosa. En atención a este llamado, elementos de la Subsecretaría de Estado Mayor se trasladaron al cruce de las calles San Ignacio, Navarra y Holanda para verificar la situación.

Al arribar al lugar, los agentes localizaron un vehículo marca Dodge, línea Journey, modelo 2018, color perla, el cual, tras ser consultado en las plataformas de información, arrojó un reporte de robo vigente con fecha del mismo día, relacionado con una carpeta de investigación activa.

Derivado de lo anterior, se procedió al aseguramiento del automotor, quedando bajo resguardo en el sitio en espera del servicio de grúa para su traslado al Centro de Mando, donde se llevarán a cabo los procedimientos administrativos correspondientes para su puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado.

El secretario Gilberto Loya destacó que este tipo de acciones reflejan la importancia de la denuncia ciudadana y la eficacia de los sistemas de emergencia, que permiten una respuesta oportuna por parte de las corporaciones de seguridad.

La SSPE reitera el llamado a la población a hacer uso responsable de los números de emergencia, ya que la colaboración entre sociedad y autoridades es fundamental para fortalecer la seguridad en el estado.