Superan dos de las tres obras viales el 25% de avance

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, presentó el informe semanal de avance de la construcción de tres soluciones viales que se realizan de manera simultánea en puntos estratégicos de Chihuahua Capital, destacando que dos de ellas registran un avance superior al 25 por ciento.

Carlos Rivas, director de la dependencia, explicó que el Paso Superior que se construye entre la carretera Chihuahua–Aldama y la avenida Fuerza Aérea registra un avance global del 25 por ciento.

A la fecha, se han colocado 408 de 575 piezas correspondientes a las escamas de las rampas; además, se realizan trabajos de colado de columnas del puente y guarniciones de la parte externa de la glorieta, así como labores de cableado de alta tensión.

Asimismo, se habilitó con señalamiento horizontal, a base de pintura, el retorno para los conductores que buscan incorporarse en el sentido Chihuahua–Aldama.

Rivas Martínez también informo que el Paso Superior de vialidad Los Nogales – avenida de las Industrias está al 25 por ciento de su construcción. Asimismo, la Gaza de Incorporación en avenida Teófilo Borunda y periférico de la Juventud ya inició con los primeros trabajos.

Se exhorta a la ciudadanía a respetar los señalamientos preventivos colocados en las diferentes áreas de trabajo y a mantenerse atenta a los canales oficiales de información del Gobierno Municipal para cualquier alerta vial. Se reitera que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.