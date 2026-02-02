Super Bowl 2026: Patriots y Seahawks ya están en San Francisco

Los New England Patriots ya se encuentran en la sede del Super Bowl LX.

Este domingo por la tarde los Patriots aterrizaron en el aeropuerto de San José, California, luego de cruzar el país de costa a costa.

Antes de viajar, los aficionados en New England despidieron a su equipo con una ceremonia en el Gillette Stadium de Foxborough.

Los Patriots –que vistieron un pants y sudadera en color azul marino con el escudo del equipo en el lado izquierdo del pecho y el parche del Super Bowl LX en el brazo– llegaron en su avión pintado en el fuselaje con los colores del equipo con el escudo y nombre a un costado, además de seis estrellas doradas que representan cada uno de los títulos de Super Bowl que ha ganado la franquicia.

Los Seattle Seahawks aterrizaron este domingo en el aeropuerto de San José dos horas después que los Patriots.

Al igual que New England, los jugadores de Seattle llegaron vistiendo un pants y sudadera en color gris con el logo de los Seahawks en el costado izquierdo y el parche del Super Bowl LX en el derecho.

En camino al aeropuerto antes de viajar, los aficionados de Seattle despidieron a los jugadores mientras sus autobuses pasaban por las calles.

El Super Bowl LX se realiza por segunda ocasión en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, luego de que hace 10 años se jugó allí el Super Bowl 50 entre los Denver Broncos y Carolina Panthers.

Los Patriots buscan el séptimo título de su historia, que los colocaría como el equipo más ganador en la historia de la NFL rompiendo su empate que tienen actualmente con los Pittsburgh Steelers, mientras Seattle intenta ganar el segundo Trofeo Lombardi.