África eleva a emergencia continental el brote de ébola tras más de 100 muertes

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC, por sus siglas en inglés) declararon el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda como Emergencia de Seguridad Sanitaria Continental (PHECS), tras superar las 100 muertes asociadas.

Hasta la fecha se han notificado unos 395 casos sospechosos y 106 fallecimientos.

La decisión permite a Africa CDC coordinar la respuesta en el continente, reforzar la vigilancia, el despliegue de personal de emergencia y la movilización de recursos.

El organismo expresó preocupación por el alto riesgo de propagación regional debido a los intensos movimientos transfronterizos y la debilidad de los sistemas de salud en las zonas afectadas.