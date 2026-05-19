Prevén martes caluroso en territorio estatal; mañana ingresa nuevo frente frío que traerá lluvias los próximos tres días

Este martes, la corriente en chorro subtropical, en interacción con una vaguada en altura, un canal de baja presión, una línea seca sobre Coahuila, la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico y un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente frío en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente despejado.

⛈️⚡️En las próximas tres horas se pronostican #Chubascos y #Lluvias puntuales fuertes con #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento en entidades del norte y noreste de #México🇲🇽. 🤓Más información en la imagen⬇️ pic.twitter.com/LnPUKnl579 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 19, 2026

Vientos de 15 a 25 km/h, que pueden superar los 55 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, centro y sureste, incluye: Ahumada, Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Carichí, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende y San Francisco de Conchos.

Además, pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y noreste, incluye: Juárez, Palomas, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana, Madera, Buenaventura, Temósachi, Matachí, El Vergel, Balleza, Julimes, López, Coronado y Jiménez.

Asimismo, pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas oeste, suroeste, sureste y noreste, incluye: Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Camargo, Ojinaga y Manuel Benavides.

Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros de Chihuahua a La Junta y la vía corta Chihuahua a Parral; así como en partes de: Ahumada, Janos, Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, Carichí, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Belisario Domínguez, Sueco, Majalca, Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Delicias, Saucillo, Satevó, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitan, San Francisco del Oro, Parral, Santa Bárbara, Matamoros, Allende y San Francisco de Conchos.

Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 35/16, Juárez 33/19, Janos 32/12, Madera 27/5, Temósachi 29/3, Cuauhtémoc 29/9, Ojinaga 38/21, Delicias 36/17, Camargo 36/18, Jiménez 35/19, Parral 31/14, Creel 25/2, Chínipas 39/19, Guachochi 25/3, El Vergel 24/1.