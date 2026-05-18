Entrega JCAS sistema de agua potable en Batopilas con inversión de 12.4 mdp

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) entregó un sistema integral de agua potable en la localidad de Sierrita de Barraza, municipio de Batopilas, en el que se invirtieron 12.4 millones de pesos (mdp).

Del monto de esta obra, 7.1 mdp fueron aportados por la JCAS y el resto por la Federación, en beneficio de más de 100 habitantes del poblado, que ahora cuentan con infraestructura con la que tendrán un suministro seguro, constante y digno en sus hogares.

Este proyecto fue posible gracias al trabajo coordinado entre la JCAS y los habitantes de la comunidad, quienes participaron activamente en su desarrollo.

Contempló la construcción de una caja captora de mampostería, un tanque de regularización con capacidad de 20 metros cúbicos, así como una línea de conducción de 7 mil metros de tubería de polietileno de alta densidad, desde la caja captora hasta el tanque.

Además se instaló una red de distribución de 3 mil 300 metros de tubería de 2 pulgadas de diámetro, la construcción de cajas de operación de válvulas y cajas rompedoras de presión, la dotación de materiales y la instalación de 25 tomas domiciliarias.