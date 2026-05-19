Tomateros de Culiacán anuncian la contratación de Robinson Canó

En uno de los movimientos más sorpresivos de cara al béisbol de invierno, Robinson Canó, excapitán de las Estrellas Orientales en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), ha decido no jugar pelota invernal en su país, y sí en México, en donde formará parte de los Tomateros de Culiacán, organización de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

La noticia fue confirmada por el propio equipo mexicano a través de un comunicado de prensa, en el cual dieron la bienvenida al dominicano al equipo, mientras que también enumeraron los logros que los llevaron a tomar la decisión de llevarlo.

“Tomateros de Culiacán da la bienvenida a Robinson Canó, quien se une a la organización con un historial ganador construido en Grandes Ligas, en la selección dominicana y en el béisbol mexicano (…) A Culiacán no llega a un terreno desconocido. En la dirección lo espera Lorenzo Bundy, el mismo mánager con el que ganó dos títulos consecutivos de la Liga Mexicana de Beisbol al frente de los Diablos Rojos del México. En esa etapa Canó fue pieza central: campeón de bateo y Jugador Más Valioso de la LMB en 2024 con average de .431, y de nuevo determinante en la ofensiva del bicampeonato de 2025. La dupla que funcionó en el verano vuelve a coincidir, ahora en el banquillo guinda”, explicó el equipo a través del referido comunicado.

La sorpresiva decisión deja al béisbol invernal dominicano sin uno de los capitanes de sus seis escuadras, luego de que Canó no firmara un acuerdo como gente libre en el circuito de su país, en donde ha accionado en 15 temporadas distintas, todas para Estrellas Orientales.

De acuerdo con la nota de prensa de Tomateros, el acuerdo con Canó cubrirá la temporada 2026-27 de la pelota invernal mexicana, sin que se detalle si el jugador continuará más allá con el conjunto.