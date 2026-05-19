Karma instantáneo: mujer tropieza y cae al subir una escalera segundos después de patear a un gato

Se volvió viral un video grabado en Turquía en el que una mujer, dentro del portal de un edificio y junto a una escalera, patea sin motivo aparente a un gato que estaba sentado tranquilamente.

Bir kadının, kediye canice tekme atmaya çalıştıktan saniyeler sonra ayağı kırıldı. pic.twitter.com/ePADxMwubV — Haberin Var Mı? (@HVMHaber) May 17, 2026

Apenas comienza a subir los escalones, tropieza de inmediato, pierde el equilibrio, cae y termina gritando de dolor. En redes sociales, muchos usuarios no tardaron en comentar que la escena parecía una prueba de que el karma existe.