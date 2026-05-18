Al citar “Crónica de un país bárbaro”, Maru le recuerda a México que Chihuahua se cuece aparte: Alfredo Chávez

Tras el mensaje que envió la gobernadora Maru Campos en sus redes sociales después de la marcha que Morena organizó en su contra, en donde citó frases del libro “Crónica de un país bárbaro”, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, resaltó que con eso, la Gobernadora le recuerda a México que “Chihuahua se cuece aparte”.

“La Gobernadora fue electa por la gente, de manera contundente. Y con esta frase de Fernando Jordán, el autor de Crónica de un país bárbaro, que yo creo que Andy López no lo ha leído, ni lo va a leer, el bodoque más caro de México. Con esto, la Gobernadora pretende enseñarle a México que Chihuahua se cuece aparte”, declaró Chávez Madrid.

El coordinador de la bancada panista explicó que “los chihuahuenses tenemos conciencia propia, nos hemos forjado en el trabajo duro, en el desierto, en la montaña, en la sierra. La Gobernadora pretende en esa reflexión que hace de Crónica de un país bárbaro, que aquí no se nos dan fácil las cosas, que sabemos ponernos de acuerdo y que tenemos enemigos naturales de muchos años, que son la sequía, que es nuestra hidrografía, que aquí sí se trabaja para comer”.

“La Gobernadora con esto le hace una aclaración al centro del país, que en Chihuahua sí tenemos libertad porque no nos imponen realidades. Aquí podemos discutir. Este Congreso es clara muestra de la pluralidad de ideas de Chihuahua. Aquí no van a llegar a imponernos una sola realidad”, finalizó el diputado Chávez.