Suma Policía de Despliegue de la SSPE 76 arrestos en operativos de enero

Como parte de las acciones permanentes de disuasión del delito implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), del 8 al 26 de enero del presente año, la Policía de Despliegue logró la detención de un total de 76 generadores de violencia en distintas regiones del estado.

Estos resultados derivan de operativos continuos y focalizados en las tres zonas estratégicas de la entidad: Zona Norte, Zona Occidente y Zona Centro Sur, donde se mantienen despliegues constantes de vigilancia, prevención y reacción operativa.

En la Zona Norte, durante este periodo se concretó el arresto de 60 personas vinculadas a actividades delictivas. Además, se aseguraron dos armas cortas, dos cargadores y 29 cartuchos útiles; se recuperaron seis vehículos con reporte de robo y se aseguraron cuatro más relacionados con la comisión de delitos. Asimismo, se incautaron aproximadamente 6.8 kilogramos de marihuana, además de diversas dosis de otras sustancias ilícitas.

En la Zona Occidente, la Policía Estatal realizó la detención de 11 personas por distintos delitos, así como el aseguramiento de tres motocicletas que contaban con reporte de robo, como parte de los recorridos de vigilancia en la región serrana.

Por su parte, en la Zona Centro Sur, se logró el arresto de cinco generadores de violencia, además de la recuperación de un vehículo con reporte de robo y el aseguramiento de otro más por su presunta participación en hechos delictivos.

Estos resultados reflejan la actividad policial permanente y el despliegue estratégico de la SSPE en todo el territorio estatal, acciones que forman parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por Gilberto Loya, enfocada en inhibir la violencia y retirar de las calles a quienes atentan contra la tranquilidad de la ciudadanía, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.