Diputados reservan por 5 años expedientes sobre selección de consejeros del INE

El Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados aprobó clasificar como reservada, por un periodo de cinco años, la documentación relacionada con el proceso de selección de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La medida abarca la totalidad de los documentos generados, recibidos, evaluados o resguardados durante el procedimiento mediante el cual fueron designados Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López como nuevos integrantes del Consejo General del INE.

La clasificación incluye expedientes de registro, solicitudes de inscripción, currículums, ensayos, evaluaciones, dictámenes, acuerdos, listas, actas, cédulas y comunicaciones oficiales de las 369 personas que participaron en la convocatoria para ocupar las vacantes del órgano electoral.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Kenia López Rabadán, cuestionó la decisión de reservar la información tomada por el Comité de Transparencia durante una sesión privada, argumentando que obedecía a la protección de la “seguridad nacional”.

No debe existir opacidad en un tema tan importante en el que cientos de aspirantes y millones de mexicanos merecen saber exactamente qué pasó.

En su publicación, López Rabadán difundió un video de la sesión del Comité en el que el secretario técnico de la Mesa Directiva, Gustavo Flores, fijó la postura de la diputada panista en contra de la medida.

En su posicionamiento, Flores sostuvo que “la transparencia en México es fundamental para fortalecer la democracia, combatir la corrupción y generar confianza entre la ciudadanía y las instituciones públicas”.

Flores también argumentó que el procedimiento de designación ya había concluido y que su divulgación no generaría afectaciones. “No estamos ante actos impugnados, eso son actos firmes y consumados. Su divulgación no genera un daño, ya que el procedimiento ya fue concluido en su totalidad”, expresó.

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 21 de abril, con 334 votos a favor y 127 en contra, el acuerdo impulsado por la Junta de Coordinación Política para renovar tres consejerías del INE. Los nuevos consejeros ocuparán el cargo desde abril de 2026 hasta abril de 2035.